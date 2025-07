Nel caos Ternana rispunta l'asse Bandecchi-Ferrero - Tuttoggi.info

Mentre in casa Ternana regna ancora il caos per le note vicende societarie, a due anni di distanza rispunta il nome di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e più volte vicino alla società rossoverde. Era il 2023 quando la Ternana era passata alla presidenza di Nicola Guida e Massimo Ferrero avrebbe dovuto avere un ruolo in società, ma, forse per motivi economici, il banco saltò presto e Ferrero uscì dal progetto Guida. Nell’occasione si ricorda anche il blitz della curva Est rossoverde che aveva ampiamente manifestato il suo dissenso rispetto all’ingresso in società dell’ex presidente blucerchiato.

Caos Ternana, Bandecchi in regia per la vendita

Il sindaco di Terni e presidente della Provincia, Stefano Bandecchi è in cabina di regia per il passaggio di proprietà della Ternana Calcio, dopo l’addio dei fratelli D’Alessandro. Trovare un acquirente credibile in questo momento è assai complicato, per una serie di ragioni che hanno il loro vertice in una situazione economica complessa e difficile da risanare. Serve tanta liquidità e disponibilità per far fronte alle mancanze delle gestioni passate e alle spese correnti della stagione che sta per iniziare. Non a caso, sempre nei giorni scorsi, dopo che una delle aziende candidate a potenziali acquirenti si è ritirata dalle trattative, Bandecchi, nella sua consueta ed estrema chiarezza ha detto “La Ternana è nella merda”.

Asse Bandecchi-Ferrero

L’asse Bandecchi-Ferrero è consolidato proprio dal 2023 (cioè da quando il sindaco di Terni cerca di inserirlo negli ambienti rossoverdi) con Ferrero nei panni di conduttore di una trasmissione radiofonica di Radio Cusano Campus, chiamata “Ferrero. Non solo sport”, con tanto di ‘tentata’ intervista del programma Report, da sempre molto attento alle mosse di Bandecchi. Ogni volta che c’è una trattativa in casa Ternana, spunta sempre il nome di Ferrero e ora sappiamo perché, visto che sembra esserci anche una vicinanza politica tra i due, con l’ex presidente della Samp che sarebbe molto vicino agli ambienti di Alternativa Popolare, il partito di del quale Bandecchi è leader.

Ferrero a Terni

Sul fatto che Massimo Ferrero abbia effettivamente incontrato la dirigenza rossoverde nei giorni scorsi non ci sono dubbi. Molti dubbi, invece, ci sono riguardo il ruolo che potrebbe avere in società. Partendo dal presupposto che si dovrebbe escludere una sua presidenza, e tantomeno un’eventuale proprietà, vedremo quali potrebbero essere gli sviluppi di questo ennesimo ‘mistero buffo’.