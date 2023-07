Ternana, Ferrero fuori dal progetto rossoverde - Tuttoggi.info

Ternana, Ferrero fuori. Terminata 'luna di miele' con Guida. Forse motivi economici alla base della rottura

Situazione in continua evoluzione in casa Ternana, dove da giorni tiene banco la notizia di un possibile ingresso di Massimo Ferrero nella nuova gestione di Nicola Guida. Secondo quanto riportato da Ivano Mari, su TernanaTime, Ferrero è out dal progetto.

Ferrero fuori dalla Ternana

I tifosi, nei giorni scorsi, avevano già manifestato la loro contrarietà, così come il Partito Democratico e Kenny si erano detti preoccupati per un eventuale ingresso di Ferrero in casa Fere. Probabilmente non sono stati né i tifosi, né la politica a interrompere la ‘luna di miele’ tra Guida e Ferrero: più verosimilmente, alla base della rottura, ci sarebbero questioni economiche.