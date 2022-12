Ternana – Como, formazioni e dove vederla

Le scelte di Andreazzoli e Longo per la partita del Liberati che mette in palio punti pesanti per la corsa promozione e la salvezza

Ternana a caccia della vittoria per confermarsi nella parte alta della classifica. Como in cerca di punti salvezza in un campionato sin qui molto deludente. Tante motivazioni nella sfida del Liberati (ore 14). Partita che avrà inizio dopo un minuto di raccoglimento, come su tutti gli altri campi di B, per ricordare Sinisa Mihajlovic.

Qui Ternana

I rossoverdi, tornati alla vittoria contro il Cagliari, vogliono confermarsi tra le mura amiche. Andreazzoli non potrà contare su Donnarumma, Martella, Capuano, Capanni e Spalluto. Tornano Corrado e Favilli, che ha recuperato dopo l’infortunio.