Ternana col Palermo per la vetta | Formazioni e dove vederla

Qui Ternana

Lucarelli non ha potuto convocare Falletti, Agazzi e Favilli, che hanno effettuato in settimana lavoro differenziato. Rientrato in gruppo Palumbo, uscito acciaccato dal Tombolato. Convocati Pettinari e Bogdan.

Qui Palermo

Corini recupera diversi giocatori per la gara di Terni. Dietro, di nuovo a disposizione i difensori centrali Bettella e Lancini e il terzino Mateju. Tornato a disposizione anche l’esterno Elia.

Formazioni

Ternana: Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Capuano, Corrado, Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Partipilo, Palumbo, Donnarumma. All. Lucarelli. A disp:: Krapikas, Capanni, Proietti, Rovaglia, Moro, Paghera, Diakitè, Ghiringhelli, Defendi, Celli, Pettinari, Martella.

Palermo: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Saric. Elia, Brunori, Di Mariano. All. Corini. A disp.: Massolo, Gomes, Floriano, Broh, Vido, Damiani, Buttaro, Soleri, Valente, Devetak, Bettella, Lancini.

Arbitro Manganiello di Pinerolo, Var Di Martino.

Dove vedere Ternana – Palermo

La partita Ternana – Palermo (ore 14.00) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.