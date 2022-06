"Tentenna" troppo davanti ad un Compro Oro, 19enne denunciato per ricettazione - Tuttoggi

I militari lo hanno quindi sottoposto ad un controllo, trovandolo in possesso di un anello in oro giallo con pietra rossa e di una collana in oro intrecciata rotta in due pezzi, con evidenti segni di strappo. Non avendo fornito soddisfacenti giustificazioni per il possesso dei preziosi, il 19enne è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

E’ poi emerso che il sospettato aveva ricevuto i due monili in oro da un conoscente, a fronte del pagamento di una piccola somma di denaro, ritenendo di poter incassare una somma maggiore rivendendoli proprio al compro oro davanti al quale era stato controllato.

Il 19enne, come detto, è stato deferito alla Magistratura per ricettazione, mentre la refurtiva è stata posta sotto sequestro in attesa di risalire al legittimo proprietario e quindi alla riconsegna.