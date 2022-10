Tentata rapina in un albergo della città, il ladro va via senza bottino

Gli uomini del vicequestore Felici lavorano sulla vicenda

Tentata rapina in un noto hotel della città. Intorno alle 1.30 della notte tra domenica e lunedì un uomo, con volto completamente travisato, si è presentato alla reception dell’albergo, chiedendo l’incasso. In mano aveva un oggetto che il dipendente della struttura ha individuato essere un cacciavite.

La dinamica

Di fronte al rifiuto di consegnare qualsiasi denaro, sono seguiti attimi di concitazione in cui il ladro ha danneggiato anche delle lampade. Ferma la decisione del dipendente, che non ha vacillato. Il ladro a quel punto è scappato e l’uomo ha avvisato la polizia. Gli uomini del vicequestore stanno lavorando per risalire all’identità dell’uomo, attraverso la videosorveglianza dell’albergo.