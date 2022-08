Tentano di rubare fotocamera a famiglia di turisti, inseguiti dalla polizia

Tentato furto di una fotocamera in piazza a Foligno, i poliziotti si mettono all'inseguimento dei due e ne bloccano uno

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti nel centro storico della città per il tentato furto di una fotocamera ai danni di una famiglia di turisti. Il nucleo familiare era seduto per una breve sosta in una piazza di Foligno, quando è stato avvicinato da due cittadini stranieri, uno dei quali, muovendosi con particolare destrezza, ha cercato di afferrare la fotocamera che i turisti avevano temporaneamente appoggiato su una panchina.

Fortunatamente, la manovra non è passata inosservata e il proprietario della macchina fotografica è riuscito a recuperarne il controllo un attimo prima che gli fosse portata via. Contemporaneamente, gli altri componenti della famiglia hanno chiesto a gran voce aiuto, richiamando l’attenzione della Volante della Polizia di Stato, che in quel momento era impegnata in un’attività di monitoraggio del centro storico.