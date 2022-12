Tentano assalto a cassaforte di un'azienda con piccone, messi in fuga dalla Polizia - Tuttoggi

Tentato assalto a cassaforte di azienda di Corciano, allarme e Polizia sventano colpo. Indagini a tappeto per prendere malviventi in fuga

Hanno tentato di assaltare una cassaforte ma il furto è stato fermato dall’allarme antintrusione. E’ successo in un’azienda di Corciano nella notte.

Intorno alle 2 e mezza, infatti, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un’azienda in seguito all’allarme dato dal personale della vigilanza. In particolare, la richiedente ha riferito ai poliziotti che, mentre stava per accedere nella ditta, aveva sentito alcuni rumori seguiti dall’allarme antifurto. Temendo un’intrusione, aveva subito chiesto aiuto alla Polizia di Stato.