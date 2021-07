Tempo di vacanze, quali stati USA visitare questa estate - Tuttoggi

Gli Stati Uniti e le opportunità per viaggiare senza restrizioni

Con l’arrivo dell’estate e le restrizioni da Covid che si rilassano un po’ ovunque nel mondo, è tempo di pianificare le prossime vacanze e tornare a viaggiare. Grazie alla Certificazione verde COVID-19, a partire dal 1° luglio sarà possibile viaggiare senza restrizioni in tutta Europa.

Anche se gli Stati Uniti non hanno ancora aperto ai viaggi per turismo nel caso di viaggiatori provenienti dai paesi dell’area Schengen, ci sono una serie di casi per cui è possibile viaggiare negli USA, inclusi i motivi di studio e affari.

Se vuoi visitare gli Stati Uniti per vacanza, dovrai quindi attendere un altro po’. Nel frattempo, puoi prepararti chiedendo l’ESTA online, in modo da essere pronto a partire non appena le restrizioni verranno ulteriormente allentate.

Se ti trovi già negli Stati Uniti o devi recarti lì per motivi di studio o lavoro, la buona notizia è che la maggior parte delle restrizioni dovute al Covid verranno definitivamente abolite il 1° luglio. Questo vuol dire che tutte le attività commerciali e ricreative riapriranno e sarà un po’ come tornare al periodo pre-Covid. In entrambi i casi, il ritorno al viaggio senza limiti è solo questione di tempo, quindi ecco quali Stati americani visitare questa estate senza mascherina o altre restrizioni da Covid.

Florida

Chi ama il sole, le spiagge, il divertimento, ma vuole anche dedicarsi all’esplorazione di zone tipiche e iconiche d’America, la Florida è la scelta ideale. Le Everglades, famose paludi a sud dello stato della Florida, sono un luogo davvero particolare e unico, nonché la più grande zona selvaggia americana di tipo subtropicale. È qui che si incontra una delle parti più wild degli USA, che merita senza dubbio di essere scoperta insieme alle Florida Keys. Ma, attenzione agli alligatori.

Washington

Lo stato dove è concentrato il potere governativo con il suo stupendo campidoglio è un must. I monumenti importanti a Washington D.C. sono tanti e tutti adatti a un tour per l’intera famiglia. Il Lincoln Memorial, ad esempio, è una perla capace di stupire per la sua imponenza e per lo stile dorico a cui è chiaramente ispirato. Se visiti questo Stato, ricorda che le restrizioni a causa della pandemia saranno abolite a partire dal 30 giugno, mentre la mascherina sarà ancora obbligatoria per i non vaccinati nei luoghi chiusi.

California

Lo Stato del divertimento in tutte le salse, di Hollywood, della movida più cool del mondo e capace di offrire vino di alta qualità. La California offre anche uno spettacolo naturalistico e paesaggistico senza uguali al mondo, con perle come il Parco Nazionale di Yosemite, tra le montagne della Sierra Nevada, dove i sensi si lasciano inebriare dallo spettacolo della natura. Anche in California le mascherine rimarranno obbligatorie nei luoghi chiusi per i non vaccinati.

Texas

Alla ricerca del lato più rustico, cowboy, e deciso d’America. Il Texas, con la sua tipica forma geografica, è l’ideale per gli amanti del barbecue, ma anche dei parchi nazionali, dato che uno dei più belli del continente – il Big Bend National Park – si trova nell’ovest. In cerca di luoghi per tutta la famiglia? Il Museum of Fine Arts a Houston è, insieme allo zoo e al museo di scienze naturali, una delle destinazioni più gettonate per chi va in vacanza con i bambini.

Montana

Gli amanti della natura non possono tralasciare il Montana, sede delle famose Rocky Mountains e del Parco Nazionale di Yellowstone, uno dei più grandi e famosi d’America. Il Glacier National Park è una meta molto gettonata per gli sport di montagna, mentre se vuoi immergerti nel pieno dell’era preistorica, puoi visitare il Museo delle Montagne Rocciose a Bozeman con la sua impressionante collezione di dinosauri.

Non ci sono dubbi che gli Stati Uniti abbiano mille luoghi interessanti da visitare, ma non potrai farlo senza avere i documenti in regola e una buona pianificazione dell’itinerario di viaggio, finalmente senza restrizioni e mascherina!