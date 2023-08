Telecamere a mappa di calore, arriva l'innovazione dell'infomobilità a Spoleto - Tuttoggi.info

Il progetto è finanziato sia attraverso le risorse di Agenda Urbana “Spoleto Moves” POR FESR 2014-2020 sia tramite Bilancio comunale

Prosegue la realizzazione del sistema di infomobilità della città di Spoleto. Dopo l’aggiudicazione della gara a favore della ditta Park It s.r.l. e l’approvazione da parte della Giunta comunale della progettazione esecutiva, negli ultimi quindici giorni gli interventi stanno interessando i percorsi della mobilità alternativa.

Nello specifico i tapis roulant e gli ascensori che collegano i parcheggi Spoletosfera e Posterna al centro storico sono oggi finalmente dotati di un sistema di connettività che, oltre a garantire la copertura della rete telefonica ai cittadini e ai turisti che utilizzano i tunnel, permette, attraverso una serie di telecamere a mappa di calore installate lungo i percorsi, di ricevere dati puntuali sul livello di affluenza e di utilizzo e allert, che arrivano direttamente alla centrale operativa della Posterna, in caso di situazioni di emergenza legate a malori.

“Questo progetto sta consentendo alla città non solo di migliorare i servizi al cittadino e al turista, adeguando i sistemi di connettività e fornendo ulteriori strumenti informativi – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – ma anche di implementare la nostra capacità di acquisire dati e, conseguentemente, di attuare gradualmente una transizione al digitale. Questo, in prospettiva, ci consentirà di ancorare ulteriormente progetti e decisioni alle analisi derivanti dallo studio e dal monitoraggio di queste informazioni”.

Il sistema di hotspot che permette di ricevere il segnale (4G o 5G) è attivo dalla scorsa settimana, fatto questo che ha permesso, ad esempio, ai circa 46.000 turisti che dall’11 al 15 agosto hanno visitato il centro storico utilizzando i parcheggi di struttura ed i percorsi meccanizzati, di collegarsi lungo il tragitto ed avere informazioni sui principali punti di interesse della città.

Tra gli interventi che riguardano Spoletosfera e Posterna è previsto anche un sistema di Digital Signage, con monitor installati lungo i percorsi di mobilità e una piattaforma per la gestione dei contenuti (CMS) per fornire informazioni ai cittadini in tempo reale (l’intervento è attualmente in fase di realizzazione).

Il progetto, finanziato sia attraverso le risorse di Agenda Urbana “Spoleto Moves” POR FESR 2014-2020, sia tramite il bilancio comunale (proventi da autovelox, imposta di soggiorno e risorse derivanti dall’avanzo vincolato) per un totale di € 1.235.549,58, prevede anche l’attivazione di una piattaforma per la gestione degli applicativi specifici della Smart Mobility, un nuovo sistema di controllo del traffico tramite telecamere e sensori bluetooth e degli accessi ai parcheggi Spoletosfera e Posterna.

Tra le forniture, i cui lavori dovranno concludersi entro 120 giorni a decorrere dal 5 giugno, è prevista l’installazione di parcometri di ultima generazione per la gestione della sosta a pagamento su strisce blu, di pannelli a messaggio variabile (quelli già esistenti verranno integrati con il sistema di infomobilità), l’alimentazione elettrica per l’area camper di via del Tiro a Segno (parcheggio Ponzianina), una stazione meteorologica, le colonnine di ricarica per le auto elettriche e la formazione del personale per la gestione del sistema. ​