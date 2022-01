Tegola Sir, perde anche l’altro libero Piccinelli positivo al Covid

E' asintomatico,il contagio rilevato nel giro di tamponi effettuato lunedì sera | Block devils già senza Colaci, Solè e Ricci

Altra tegole sulla Sir alla vigilia della trasferta di Champions a Istanbul. Nell’ultimo giro di tamponi, effettuato lunedì sera, è infatti emersa la positività al Covid di Alessandro Piccinelli.

Il giocatore non presenta sintomi ed è stato immediatamente posto, come da protocollo, in isolamento fiduciario. Non potrà quindi prendere parte alla trasferta di Istanbul. Così come il libero titolare, Massimo Colaci. Insieme a Ricci e Solè, anche loro ancora in isolamento dopo aver contratto il virus.

E’ tornato invece negativo il regista Simone Giannelli.

(nella foto Piccinelli insieme a Plotnytskyi)