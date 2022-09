Tegola in difesa, per il derby Castori perde anche Curado

Non saranno disponibili per il derby – e questo era già previsto – l’attaccante Ryder Matos e l’esterno sinistra Francesco Lisi. Il primo ha eseguito cure fisioterapiche per lombalgia, mentre Lisi prosegue il percorso specifico di riabilitazione.

Per l’attacco, si punta al recupero di Strizzolo, alle prese con i postumi di un affaticamento muscolare che non gli hanno consentito di allenarsi al meglio in settimana. In alternativa, per affiancare Di Carmine, è pronto Melchiorri.