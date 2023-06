Tecnico antennista scopre mini-serra di marijuana e chiama la polizia - Tuttoggi.info

Avrebbe dovuto revisionare un’antenna ma, quando è salito sul tetto, il tecnico antennista ha scoperto due piante di marijuana e chiamato gli agenti: è successo a Corciano.



Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti per la segnalazione di una piccola serra artigianale finalizzata alla coltivazione di piantine di marijuana. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito di essere un tecnico antennista che era stato chiamato dall’amministratore di condominio per revisionare l’impianto video. Per effettuare l’operazione si era recato nel sottotetto dove aveva notato uno scatolone – con le pareti interne ricoperte di carta stagnola – contenente due piantine di marijuana.

I poliziotti, dopo aver acquisito tutti gli elementi e le informazioni utili al prosieguo delle indagini, hanno sequestrato le due piante ed è stato analizzato rimanendo poi a disposizione dell’autorità giudiziaria.