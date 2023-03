Teatro Verdi, presto l’apertura del cantiere

Gli ultimi passaggi partono dalla delibera di giunta del novembre scorso, che ha portato all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Verdi per il primo stralcio funzionale, per un importo, rivalutato in considerazione degli aumenti del prezziario regionale, di 8.166.783 euro. Il 16 novembre si è poi disposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante gara europea a procedura aperta, e il 26 dicembre la gara è stata aggiudicata a Krea Costruzioni, con un ribasso del 4,50%.

Nello scorso mese di febbraio è stata anche avviata la gara aperta per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori. Adesso si potrà procedere con la firma dei contratti e con l’apertura del cantiere.

Il primo stralcio

Il finanziamento del rimo stralcio comprende, tra l’altro, un milione di euro di contributo regionale, 2,5 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti, 2 milioni dal Ministero della Cultura e 2,3 milioni dalla Fondazione Carit.

Nel primo stralcio sono previsti i lavori di demolizione della parte del teatro retrostante la facciata, la realizzazione del ridotto, dell’involucro del teatro, compreso il tetto. Sono stati inseriti, inoltre, anche i fondi necessari alla supervisione archeologica, previsti fin dall’inizio.

Secondo stralcio: un importo di 14 milioni di euro

Invece, per il finanziamento del secondo e ultimo stralcio funzionale, per un importo di 14 milioni di euro, l’Amministrazione comunale ha ottenuto un contributo a valere sulla Linea di Finanziamento “Rigenerazione Urbana” per l’annualità 2021, poi confluito nel PNRR. Quindi si potrà procedere ai lavori di realizzazione del nuovo teatro nei due stralci in continuità. Anche per il secondo stralcio la gara europea per l’affidamento dei lavori è stata espletata e la commissione è nella fase di valutazione dell’offerta che si concluderà la prossima settimana.

Il commento del sindaco Latini

“La nostra Amministrazione – sottolinea, da parte sua, il sindaco Leonardo Latini – fin dal suo insediamento ha lavorato per raggiungere questo traguardo, per restituire alla città il teatro comunale che manca da troppo tempo e che dovrà tornare a essere una struttura culturale importante”.

“Abbiamo dovuto affrontare un iter procedurale estremamente complesso; siamo riusciti non solo a portarlo a termine nel rispetto di regole e normative, tenendo sempre in considerazione i rapporti con tutti gli enti e i soggetti coinvolti, ma abbiamo anche saputo individuare le linee di finanziamento ulteriori che grazie al PNRR ci consentiranno di andare oltre il completamento del primo importante stralcio di lavori, e di portare a termine l’intera opera, che è completamente finanziata per il primo e il secondo stralcio: questo risultato non era per niente scontato”.