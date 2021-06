Teatro Verdi, il M5S interroga il Ministro della Cultura "Nuova struttura inutile" - Tuttoggi

M5S "Il progetto vincitore non ha rispettato il decreto della Soprintendenza rendendo il teatro una struttura definita da molti esperti del settore inutile"

La senatrice umbra M5s Emma Pavanelli ha depositato un’interrogazione al Ministro della Cultura per accendere i riflettori sul teatro comunale di Terni “Giuseppe Verdi”. Esempio di un classico teatro all’italiana del 1849 con un totale di posti pari a 1.214 e che, durante la seconda guerra mondiale, divenne bersaglio di un bombardamento che lo distrusse in parte.

La storia

Negli anni la storica struttura ha subito trasformazioni, demolizioni, rifacimenti a secondo delle esigenze del tempo, ma nel 2015 la Soprintendenza regionale ha emesso un Decreto di vincolo sottoponendo il bene, descrivendo sia la parte ottocentesca ancora esistente che la parte del cinema-teatro del 1949. Successivamente, l’Amministrazione comunale in dissesto finanziario, ha indetto un concorso internazionale, per il progetto di un teatro “ridotto” a 200 posti.

Vincolo Soprintendenza

“Il progetto vincitore, però’, non ha rispettato il decreto della Soprintendenza rendendo il teatro una struttura definita da molti esperti del settore, assolutamente inutile alla sua vocazione di intrattenimento e luogo di cultura. Come se non bastasse – spiega la senatrice pentastellata – sussisterebbe un possibile conflitto di interessi tra un membro della commissione giudicatrice e i vincitori del progetto”.

Informativa al Ministro

“Terni e i suoi cittadini meritano di riappropriarsi del teatro Verdi, auspicando il mantenimento del complesso con le trasformazioni subite nel tempo. Per questo – si legge nella nota – ho ritenuto opportuno informare il ministro alla Cultura per valutare eventuali anomalie relative al concorso di progettazione, vigilare sulla possibilità di un conflitto di interessi e garantire la ricostruzione di un teatro all’italiana ottocentesco rispettando i vincoli degli organi competenti”.