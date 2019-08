Teatro Lirico Sperimentale, fermento a Villa Redenta per l’apertura della Stagione lirica 2019

share

Ancora una volta Villa Redenta apre i suoi cancelli per popolarsi di cantanti, maestri e teatranti. Un luogo di pace dove i giovani talenti dello Sperimentale si dilettano ogni anno tra prove d’insieme e lezioni individuali e così la Villa, popolata di musica e arte, torna ancora una volta all’antico splendore.

E proprio in questi giorni continuano le prove dell’opera nova Re di Donne, che debutterà nel primo weekend di settembre al Teatro Caio Melisso, e che vede impegnate diverse tra i più importanti artisti e tecnici spoletini per la realizzazione di scene, luci e costumi. Come ogni anno il sostegno della cittadinanza alle attività del Teatro è davvero significativo e rende questa Istituzione uno dei pilastri culturali della città.

Ma in questi ultimi giorni di agosto il Teatro Lirico Sperimentale ha in serbo tante attività come il suggestivo recital Note Lettere allo Spazio Scenico di San Nicolò, in cui alcune delle vincitrici del Concorso Comunità Europea per giovani cantanti lirici – ed. 2018 e 2019 (Silvia Alice Gianolla, Zuzana Jeřábková, Miryam Marcone e Yulia Merkudinova) accompagnate dai Maestri Davide Finotti e Luca Spinosa, si sono esibiti in un programma del Maestro Mariachiara Grilli, intervallando la splendida interpretazione di Maria Rosaria Omaggio dei testi selezionati da Andrea Tomasini.

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la fruttuosa collaborazione tra il Teatro Lirico Sperimentale e le Biblioteche Civiche Carducci e Caradente di Spoleto, un successo dimostrato dalla grande partecipazione del pubblico e dal caloroso benvenuto degli abitanti del quartiere. Una magica serata di musica e lettere sotto le stelle, che ha visto anche la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Spoleto Ada Urbani.

Inoltre, continuano incessantemente le attività del Piccolo Coro di Spoleto che per tutta l’estate non ha mai interrotto le prove con il Maestro Mauro Presazzi e che questa domenica 25 agosto 2019, alle ore 11, si esibirà in Piazza San Benedetto a Norcia, nell’ambito della manifestazione Figuratevi…di essere bambini, organizzata dal TIEFFEU di Perugia. Protagonisti dello spettacolo i giovanissimi Filippo La Valle, Michele Ottaviani, Maria Chiara Paolini, Clara Teatini e Beatrice Cristina Tiganus. Con dei talenti così il successo è garantito!

73ma STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE

Per acquisto biglietti: rivendite Ticket Italia www.ticketitalia.com (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25 0743.47967) cell. 338.8562727. Per informazioni: Teatro Lirico Sperimentale 327.2174453

Progetto OPERA NOVA© 2019

RE DI DONNE

Nuovo allestimento

Musica di John Palmer – Libretto di Cristina Battocletti e John Palmer

Direzione di Vittorio Parisi – Regia di Alessio Pizzech – Allestimento scenico di Andrea Stanisci

Luci di Eva Bruno – Costumi di Clelia De Angelis

Cantanti solisti ed ensemble strumentale del Teatro Lirico Sperimentale

Spoleto Teatro Caio Melisso

Venerdì 6 e Sabato 7 settembre 2019 – ore 20.30 | Domenica 8 settembre 2019 – ore 17.00

INTERMEZZI DEL ‘700

DROSILLA E NESSO nell’edizione critica di Lorenzo Tunesi

in collaborazione con Centro Studi Pergolesi – Università degli Studi di Milano

Musica di Leonardo Leo – Libretto di Carlo De Palma

Direzione di Pierfrancesco Borrelli – Regia di Davide Gasparro

Allestimento scenico di Elena Zampuarutti – Luci di Eva Bruno – Costumi di Clelia De Angelis

Spoleto Teatro Caio Melisso

Venerdì 13 e Sabato 14 settembre 2019 – ore 21.00 | Domenica 15 settembre 2019 – ore 17.00

Operalieder

LIEBESLIEDER

Musiche di Johannes Brahms, Franz Schubert, Robert Schumann

Regia di Davide Gasparro | Luci di Eva Bruno

Spoleto Complesso di Villa Redenta

Mercoledì 18 settembre 2019 – ore 21.00

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Musica di Gioachino Rossini – Libretto di Cesare Sterbini

Direzione di Salvatore Percacciolo – Regia di Paolo Rossi

Allestimento scenico di Andrea Stanisci – Luci di Eva Bruno – Costumi di Clelia De Angelis

Spoleto Teatro Nuovo

Martedì 17 Settembre 2019 – ore 18.00 (anche per le scuole)

Mercoledì 18 e Giovedì 19 Settembre 2019 – ore 10.00 (anche per le scuole)

Venerdì 20 e Sabato 21 Settembre 2019 – ore 20.30 | Domenica 22 Settembre 2019 – ore 17.00

Assisi Teatro Lyrick

Lunedì 23 e Martedì 24 Settembre 2019 – ore 20.30

Mercoledì 25 Settembre 2019 – ore 10.00 (anche per le scuole)

Città di Castello Teatro degli illuminati

Giovedì 26 Settembre 2019 – ore 20.30

Todi Teatro Comunale

Venerdì 27 Settembre 2019 – ore 20.30

Orvieto Teatro Mancinelli

Sabato 28 Settembre 2019 – ore 20.30

Foto repertorio

share

Stampa