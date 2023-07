Teatro Lirico Sperimentale, concerto di fine masterclass con il soprano Carmela Remigio - Tuttoggi.info

I cantanti allievi del 77mo Corso di Avviamento al Debutto dello Sperimentale si esibiranno al termine della Masterclass di Carmela Remigio

Sabato 22 luglio 2023, presso la Sala Monterosso di Villa Redenta, si terrà, nell’ambito della rassegna Concerti d’Estate, il Concerto al termine della Masterclass del celebre soprano Carmela Remigio. Si esibiranno i cantanti allievi del Corso di Avviamento al Debutto 2023 del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

I giovani Cantanti Lirici, vincitori dei Concorsi 2022 e 2023 dello Sperimentale, sono: Elena Antonini, Veronica Aracri, Aloisia De Nardis, Mariapaola Di Carlo, Francesco Domenico Doto, Suada Gjergji, Chiara Guerra, Jesus Hernandez Tijera, Paolo Mascari, Alessia Merepeza, Davide Peroni, Davide Romeo, Antonia Salzano, Dario Sogos, Artur Vera e Rosa Vingiani.

Carmela Remigio, un’occasione di crescita

Carmela Remigio concluderà sabato una masterclass sull’interpretazione vocale, un’occasione unica per i cantanti allievi del 77mo Corso di Avviamento al Debutto 2023.

Erede della migliore tradizione vocale italiana, ha cantato con Luciano Pavarotti in oltre settanta concerti in tutto il mondo, dalla Royal Albert Hall di Londra, alla Carnegie Hall di New York, ma anche a Parigi, Miami, Dublino, Beirut, Seoul, Bucarest, Hochland. Ha interpretato più di cinquecento recite del Don Giovanni, sia nei panni di Donna Elvira sia in quelli di Donna Anna. Ha collaborato con direttori come Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Jeffrey Tate, Daniele Gatti, Daniel Harding, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel, Riccardo Chailly, Gianandrea Noseda, Juraj Valčuha, John Axelrod, Roberto Abbado, Lorin Maazel, Michel Plasson, Eliahu Inbal, Michele Mariotti, Kent Nagano, Rinaldo Alessandrini, e con registi quali David McVicar, Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, Federico Tiezzi, Karole Armitage, Mario Martone, Luca Ronconi, Damiano Michieletto, Robert Wilson e Peter Brook. Canta sia nel repertorio operistico sia in quello da camera nei principali teatri, festival musicali e sale da concerto in Italia e all’estero: il Teatro alla Scala di Milano, il Festival di Salisburgo, la Royal Opera House di Londra, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Comunale di Bologna, il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Teatro dell’Opera di Roma, il Festival di Aix-en-Provence, il Teatro la Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, La Monnaie di Bruxelles, nonché a Losanna, Tokyo, Trieste, Lugano, Firenze, Los Angeles, Parigi. Ha collaborato inoltre con il Teatro Lirico Sperimentale nell’opera Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart, andata poi in tournée in Giappone, e sempre in tournée con il Teatro Lirico Sperimentale in Giappone nel 2016 come star ospite nei principali teatri nipponici, tra cui i teatri Bunka Kaikan di Tokio e Osaka Festival Hall, con La Bohème di G. Puccini.

Il concerto è a ingresso libero sino ad esaurimento posti, è gradita la prenotazione via mail all’indirizzo segreteria.artistica@tls-belli.it o telefonicamente al numero 3661767608 o 3272174453.

I prossimi concerti

I prossimi concerti della rassegna “Concerti d’Estate” saranno:

Sabato 29 luglio 2023 ore 21.30 | Scheggino, Piazza Carlo Urbani

2023 ore 21.30 | Scheggino, Piazza Carlo Urbani Domenica 30 luglio 2023 ore 21.30 | Castel Ritaldi, Piazza Santa Marina

2023 ore 21.30 | Castel Ritaldi, Piazza Santa Marina Lunedì 1° agosto 2023 ore 18.00 | Spoleto, Chiostro di San Nicolò | Accade d’Estate a Spoleto

2023 ore 18.00 | Spoleto, Chiostro di San Nicolò | Accade d’Estate a Spoleto Venerdì 4 agosto 2023 ore 21.00 | Cascia, Piazza Aldo Moro

Venerdì 18 agosto 2023 ore 19.00 | Spoleto, Sala Monterosso di Villa Redenta

La 77° Stragione Lirica

On line i biglietti per la 77° Stagione Lirica Sperimentale, che si svolgerà dal 24 agosto al 24 settembre 2023: https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2023/

Le attività 2023 sono rese possibili grazie a: Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, Meccanotecnica Umbra S.p.A., Urbani Tartufi s.r.l., Monini s.p.a. e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno e Todi.