A teatro tra danza e musica, per ricordare Maddalena Cicchelli - Tuttoggi.info

Marco Cicchelli, la moglie e la secondogenita Gaia dopo la scomparsa di Maddalena sono diventati soci di Mitocon, l’associazione che riunisce i malati mitocondriali e i loro genitori. “Dal momento in cui Maddalena ci ha lasciato – ha spiegato Cicchelli stamattina (17 aprile) in conferenza stampa – abbiamo pensato che la sua e nostra sofferenza non potevano diventare motivo di acredine o chiusura nel dolore, così abbiamo desiderato trovare un modo per ricordarla nel modo migliore. Questo ci ha spinto ad adoperarci per aiutare gli altri, fare qualcosa che servisse a sensibilizzare le persone e finanziare la ricerca. La strada che abbiamo scelto è quella dell’allestimento di spettacoli teatrali, cosa che sarebbe sicuramente piaciuta a Maddalena. Nel 2018 abbiamo messo in scena il nostro primo spettacolo e sabato 22 aprile, alle 21, torniamo al Teatro Ronconi con “Il Sapore del Perdono”, spettacolo che alternerà ballo, musica e monologhi, con la partecipazione di artisti tra i quali i ballerini dell’Ikuvium Ballet, i musicisti de Al Fondino e l’associazione Castel d’Alfiolo”.

L’Intero ricavato della serata andrà a sostegno di Mitocon e della ricerca che l’associazione finanzia e stimola: “Per poter fare questo abbiamo bisogno di un aiuto economico: il biglietto dello spettacolo costa 10 euro e servirà a dare una mano a tutte le persone, bambini e adulti, che quotidianamente lottano per continuare a sperare”.

Alla presentazione dello spettacolo, nella Sala degli Stemmi a Palazzo Pretorio, c’erano anche il sindaco Filippo Stirati e la vice Alessia Tasso. “Da parte nostra – ha sottolineato il primo – c’è un convinto sostegno a questa iniziativa: la famiglia Cicchelli ha saputo trasformare una vicenda dolorosa in un progetto che va a beneficio di tante persone e famiglie. Tutto quello che si riesce a fare grazie a persone come voi e alla vostra associazione va ampiamente valorizzato e sostenuto: il Comune di Gubbio vi è accanto come vi saranno accanto anche tanti cittadini che verranno allo spettacolo. In queste battaglie così importanti non si può certo rimanere da soli”.

I biglietti per “Il sapore del perdono”, che si terrà al Teatro Comunale Luca Ronconi sabato 22 aprile alle 21, saranno disponibili al botteghino del teatro a partire da giovedì 20. Per info e prevendita 335.7457493 e 346.5171068.