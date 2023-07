Tasso alcolemico 5 volte oltre il limite: denuncia e revocata patente

L'uomo era alla guida e procedeva incerto in via Eugubina

Cinque volte oltre il consentito. Tanto era alto il tasso alcolemico nel sangue dell’uomo fermato la scorsa notte in via eugubina dalla Polizia di Perugia. Notata l’auto proseguire con il fare incerto, i poliziotti hanno deciso di fermarla per avviare un controllo più approfondito.

Uomo ubriaco alla guida

Alla richiesta di esibire la patente, il conducente – un cittadino marocchino, classe 1978, con precedenti di polizia – ha mostrato degli evidenti segni di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol; per questo motivo, gli operatori lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro che ha dato esito positivo.

Il conducente, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,63 g/l, ovvero, cinque volte superiore al limite consentito.

L’uomo era recidivo

Terminate le attività di rito, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza. Allo stesso, inoltre, è stata ritirata la patente ai fini della revoca poiché recidivo nel biennio. L’uomo, infatti, era già stato denunciato nel giugno 2022 per un episodio analogo.