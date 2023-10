Urbani Tartufi: l'eccellenza dei tartufi italiani entra nell'elite delle imprese centenarie - Tuttoggi.info

Un riconoscimento prestigioso per un'azienda che da oltre 170 anni porta i sapori e i profumi dell’Italia nel mondo

Nel vasto panorama delle imprese italiane, poche possono vantare una storia lunga e ricca come quella di Urbani Tartufi. Recentemente, l’azienda ha annunciato il suo ingresso nell’Unione Imprese Centenarie Italia, un riconoscimento che celebra le imprese italiane che hanno superato il secolo di attività, testimoniando non solo la propria resilienza ma anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Fondata nel 1852 in un angolo di Valnerina e oggi guidata dal Cavaliere Olga Urbani, Urbani Tartufi ha attraversato diverse ere dell’industria italiana. Con una presenza consolidata sia in Italia che a livello internazionale, l’azienda ha saputo adattarsi alle sfide di un mercato in continua evoluzione, offrendo tartufi freschi, conservati e trasformati che rispecchiano la tradizione culinaria italiana.

L’adesione all’Unione Imprese Centenarie Italia di oggi non è solo un traguardo per Urbani Tartufi, ma rappresenta anche un’opportunità per confrontarsi con altre realtà imprenditoriali di eccellenza hanno fatto la storia del nostro Paese.