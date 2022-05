Tartufi cavati in periodo vietato a Collerisana, 8 kg sequestrati: multati in 3

Questa sinergia ha permesso di individuare e sanzionare in tutto 3 persone. La sera del 18 maggio i militari a notte fonda, hanno sorpreso un cavatore al termine della raccolta abusiva, accompagnato da due cani, in possesso di circa 7 kg di tartufi illegalmente raccolti.

La sera del 19 maggio, il cavatore è stato invece, individuato immediatamente nel bosco intento alla raccolta e prontamente fermato in possesso di circa mezzo kg di tartufi; questa volta è stato fermato pure il figlio che intento a fare da autista per evitare che si notasse l’autovettura in sosta durante la raccolta.

In questo periodo i tartufi estivi sono prossimi alla maturazione anche favoriti dal clima caldo del periodo. Prima dell’apertura della stagione di raccolta, prevista per l’ultima domenica di maggio i militari vogliono scoraggiare il proliferare di questa pratica illegale svolta in genere di notte con l’ausilio dei cani. I raccoglitori, oltre alla concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta le regole anticipando la raccolta, apportano anche danni alle tartufaie.

Oltre alla confisca del tartufo raccolto illegalmente, i raccoglitori abusivi sono soggetti ad una sanzione amministrativa di circa 1000 euro più la sospensione del tesserino per un periodo variabile da 6 mesi a 2 anni.