Tamponamento in galleria, Raccordo in tilt AGGIORNAMENTI

Raccordo autostradale Perugia – Bettolle in tilt per un tamponamento, che ha visto coinvolte quattro auto, avvenuto all’altezza della galleria di Piscille. Un incidente che ha provocato lunghe file in direzione sud.

Con i rallentamenti che stanno riguardando anche l’innesto con la E45, sempre in direzione sud. Sul posto è arrivata la polizia stradale.

L’incidente si è verificato poco dopo le 17. I mezzi coinvolti sono una 156, una Dacia, una Golf e un Suv, non si registrano problemi particolari alle persone all’interno.

(notizia in aggiornamento)