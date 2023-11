Tamponamento a catena in galleria, traffico in tilt sul Raccordo

Cinque mezzi coinvolti in direzione sud all'interno della galleria di Piscille, sul posto anche polizia stradale e personale Anas

Traffico in tilt sul Raccordo Bettolle – Perugia, in direzione sud, per un tamponamento a catena avvenuto all’interno della galleria di Piscille. Cinque i mezzi coinvolti.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, è presente la polizia stradale e personale Anas.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Si sta lavorando per rimuovere i mezzi e ripristinare la viabilità, che al momento, in quel tratto, è in una sola corsia in direzione sud.