Al "Talia" torna la Rassegna di Teatro Amatoriale - Tuttoggi

La Rassegna Teatrale Amatoriale, che prenderà il via il prossimo autunno, si svolgerà interamente presso il Teatro comunale Talia, fiore all’occhiello della città. “Come Amministrazione – ha detto l’assessore gualdese alla Cultura – vogliamo prima di tutto dare la possibilità al pubblico di fruire del Teatro Talia ed avere la possibilità di scegliere tra una serie di spettacoli differenti. Oltre questo nostro scopo è anche quello di sostenere le associazioni che operano nel territorio“.

Il cartellone degli spettacoli si svolgerà in queste date: 7-21-28 ottobre e 11-18-26 novembre. Saranno presenti sei compagnie: Al Castello, Micro Teatro Terra Marique, Astrolampo, Amici del Teatro di Colombella, Orion Theatre e Note di Teatro. Oltre ai sei spettacoli facenti parte del programma se ne svolgerà un settimo ad opera di Note di Teatro.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale – ha spiegato il presidente di Note di Teatro Stefano Galiotto – per questa possibilità dataci di organizzare nuovamente la Rassegna Teatrale Amatoriale. Cercheremo di far riprendere alle persone l’abitudine ad andare di nuovo a Teatro. In questa stagione avremo protagoniste tutte compagnie umbre. Gli spettacoli si svolgeranno alle ore 21 ed oltre alla possibilità di acquistare il biglietto per il singolo spettacolo si potranno fare degli abbonamenti. Il tutto a prezzi popolari”. Prezzo biglietto singolo spettacolo: 10 €; Abbonamento per 3 spettacoli: 25 €; Abbonamento per 6 spettacoli: 40 €.