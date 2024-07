‘Talentis’ fa tappa a Foligno: la startup vincitrice è Parking my car

La realtà andrà direttamente alla finale del contest che si terrà a Capri. Serata folignate nella cornice di Palazzo Candiotti.

È ParkingMyCar la startup vincitrice della tappa di Foligno di “Talentis – GI Startup Program 2024”, il contest nazionale dedicato alle startup e scaleup promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria per dare visibilità alle nuove idee di impresa.

La tappa umbra del percorso di preselezione portato avanti sul territorio nazionale si è svolta a Palazzo Candiotti, nell’ambito di un’iniziativa organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria.

“Siamo orgogliosi – ha sottolineato il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria Daniele Tonti – che la nostra regione sia stata scelta come tappa per tutto il Centro Italia di Talentis, progetto che valorizza e promuove le nuove idee imprenditoriali. Il nostro obiettivo è contribuire allo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione nel nostro territorio, puntando sulla sinergia tra operatori economici e istituzioni e ottimizzando gli investimenti in ricerca e formazione. I giovani rappresentano una leva importante per la crescita e competitività del tessuto imprenditoriale, occorre quindi creare le condizioni migliori per supportare lo sviluppo e il consolidamento di processi di innovazione in ogni forma”.

La giuria

ParkingMyCar,startup umbra fondata da Mattia El Aouak che offre servizi di prenotazione e pagamento della sosta su parcheggi in struttura, pubblici e privati, parteciperà alla finale nazionale di Capri che si svolgerà a ottobre. Oltre alla vincitrice, sono arrivate in finale alla tappa di Foligno BugsLife, Èlevit, FidoCommercialista e Midori,che si sono confrontate davanti ad una giuria composta da: Michele Fioroni, Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria, Stefano Asciutti, Vicepresidente e delegato sostenibilità GGI Umbria, Cesare Bosman, Consulente in Proprietà Industriale Partner Studio Torta, Selvaggia Fagioli, Socia Angel 4 Women, Matteo Giambartolomei, UmbraFlor, Maria Imbesi, Portfolio & Deals Manager Zest, Giovanni Mazzariello, Senior Equity Portfolio Manager UniCredit, Carolina Montagna, CEO di B Heroes, Enrico Narcisi, TeamSystem, Matilde Sambuco, Innovation Ecosystem Professional A2A e Paolo Santucci, Adecco.

Il saluto della presidente Tesei

All’evento, aperto dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Umbria Daniele Tonti, ha portato il proprio saluto la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Sul tema“L’Umbria e la sfida delle startup” si è poi concentrato l’intervento dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni.

Le tavole rotonde

I lavori, moderati da Nicolas Lolli, Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Umbria, si sono articolati in due tavole rotonde: alla prima, dal titolo “Alla ricerca dell’equilibrio tra Economia, Sostenibilità e Innovazione” sono intervenuti Giovanni Mazzariello, Senior Equity Portfolio Manager UniCredit e Pietro Coaccioli, Managing Director SolarEdge E-Mobility R&D Center; alla seconda, incentrata su “Innovazione e Futuro del Lavoro”, sono intervenuti Alessandro Proietti, Custom Experience & Innovation Director Adecco e Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria.

A chiudere i lavori è stato Andrea Marangione, Vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria: “Ancora una volta – ha affermato – il progetto Talentis è riuscito a coinvolgere imprese e territori. In Umbria abbiamo avuto l’opportunità di toccare con mano nuove idee di business che valorizzano le eccellenze del territorio umbro e non solo. Abbiamo individuato e premiato le migliori startup che hanno saputo illustrare il potenziale economico e innovativo delle loro proposte. Ma soprattutto abbiamo valorizzato l’imprenditoria giovanile, risorsa essenziale per la crescita economica dell’Italia e la creazione di nuovi posti di lavoro”.

L’evento è stato preceduto dall’Assemblea annuale del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Umbria.