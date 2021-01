Taglio rami e alberi a Ponte Pattoli e in centro, per nuove Cabine di E-Distribuzione - Tuttoggi

L’intervento deve essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un’interruzione temporanea del servizio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che oggi, domenica 24 gennaio, effettuerà due interventi urgenti di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico nel territorio comunale di Perugia, con particolare riferimento all’area di Ponte Pattoli e alla zona del centro città in piazza Italia.

Ponte Pattoli

Nella prima circostanza, a Ponte Pattoli, i tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione che fornisce approvvigionamento elettrico alla zona di Ponte Pattoli. Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

L’intervento deve essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a un gruppo ristretto di utenze tra via Amendola, via Antonia, via Bartolomeo Da Torgiano, via Marta, via del Pino, via della Farfalla, via Nuoro, strada Pieve San Quirico, strada Ponte Felcino e limitrofe.

I lavori sono stati programmati eccezionalmente di domenica, per non creare disagi alle attività operative nei giorni feriali – con inizio attività previsto alle ore 8:00 e conclusione entro fine mattinata/primo pomeriggio.

Perugia centro

In centro città, proprio nella zona di piazza Italia, invece, E-Distribuzione rinnoverà la cabina elettrica installando apparecchiature di ultima generazione che permetteranno di completare il telecontrollo dell’impianto, nell’ambito di un importante piano di potenziamento delle cabine del centro storico che saranno tutte collegate in anello – con possibilità di rialimentare immediatamente le linee del centro dalle direttrici di riserva in caso di disservizi – e avranno maggiore potenza disponibile. I lavori saranno eseguiti senza disagi per la Clientela, se non alcune brevi interruzioni concordate con pochi soggetti.

In tutte le circostanze, comunque, i clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata.

L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.