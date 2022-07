Taglio bus estivi, Perugia perde 35mila km: la mappa

La mappa dei tagli alle corse

Per quanto riguarda i servizi urbani di committenza del Comune di Perugia, il piano di rimodulazione prevede una riduzione dei servizi feriali nel programma di esercizio estivo sulle linee di seguito elencate: Linea I (Ospedale-P.Italia) da 25 a 12 corse; linea S (Rimbocchi – Ingegneria -Fontivegge) soppressa; linee Z2 (P.Cavallotti – V.d.Sorgenti – V.Maturanzio – V.Checchi – P.Cavallotti) Z3 (P.Cavallotti – M.Ripido – P.te d’Oddi) Z4 (Str.Fontana – Collemaggio – Fontivegge) Z5 (V.Cortonese – S.Marco – V.Cortonese) Z7 (S.Marco – Montelaguardia – Cordigliano) Z8 (Balanzano – P.Partigiani) Z9 (Boneggio – P.Partigiani) Z10 (Osp.S.M.Misericordia – Fontivegge) Z11 (Mugnano – V.Cortonese) Z12 (Fontignano – V.Cortonese) • Linea Z17 (Pianello – P.S.Giovanni FS – Osp.S.M.Misericordia) • Linea Z18 (S.Orfeto – Casa del Diavolo) Z20 (P.Italia – P.zza S.Francesco – P.Italia) Z21 (P.Italia – C.Bersaglieri – P.Italia) Z100 (P.S.Giovanni – Fontivegge) sospensione estiva di tre settimane (anziché una), precisamente da lunedì 8 a sabato 27 agosto. Nello stesso periodo per ciascuna delle linee Z11 e Z12 vengono garantite 2 corse giornaliere.

Queste modifiche – calcola il sindacato – determina una riduzione delle percorrenze, relativa all’intero periodo estivo, pari come detto a circa 35.000 km. “Una vera e propria beffa – conclude la Filt Cgil – in un periodo di turismo e di mobilità giovanile che obbligherà a un maggior utilizzo di mezzo individuale (per chi lo ha), con ricadute pesanti su inquinamento e saturazione del centro storico con auto private”.