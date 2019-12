Taglialegna cade in dirupo e rimane ferito | Si alza in volo elicottero VVF - Tuttoggi

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente nei boschi di Ferentillo. Un taglialegna della zona, mentre stava effettuando alcuni lavori, è scivolato in un dirupo rimanenendo ferito a un braccio e una gamba, non potendo più risalire sul sentiero.

Subito è scattato l’allarme al 118, al Sasu e ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente sul posto per riportare l’uomo in sicurezza dalla zona impervia.

Dopo aver imbracato il ferito, lo hanno riportato sul ciglio del sentiero, dove è stato poi affidato alle cure del personale medico dell’ambulanza. I sanitari hanno provveduto alla stabilizzazione del paziente in loco, in attesa di un elicottero per il trasferimento in Pronto Soccorso.