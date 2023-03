Sventato furto da 350 litri di gasolio a Cerbara, due arresti - Tuttoggi

Mentre stavano riempiendone altre sono però arrivati i carabinieri, in zona per i controlli di routine. I due uomini hanno tentato di fuggire a bordo del loro mezzo ma sono stati ben presto raggiunti e fermati. I militari hanno potuto constatare che i ladri erano riusciti ad asportare circa 350 litri di gasolio dai vari camion parcheggiati.

I due altotiberini sono stati entrambi arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e denunciati per il possesso di vari arnesi atti allo scasso e a offendere. Nella mattinata odierna (8 marzo) sono stati processati presso il Tribunale di Perugia, il quale, convalidando gli arresti, ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il 35enne e l’obbligo di firma giornaliero alla caserma di San Giustino per il 23enne