Susanna Tamaro, vittima di sonnambulismo, 'vola' dalle scale "Sto meglio" - Tuttoggi.info

Brutto incidente domestico per Susanna Tamaro: vola dalle scale della sua cada di Orvieto dopo in seguito a episodio di sonnambulismo

“Sto meglio naturalmente perché dagli incidenti, a differenza delle malattie in cui il percorso spesso è più tortuoso, in linea di massima non si può che migliorare. Le cose rotte invece piano piano si riparano grazie alla saggezza del corpo” – sono le parole di Susanna Tamaro, la popolare scrittrice, residente a Orvieto, che aggiorna il suo stato di salute dopo il brutto incidente del 18 dicembre del 2023. Sempre tramite Facebook la Tamaro aveva informato i suoi lettori di aver subito una brutta caduta tra le mura domestiche, dovuta a un episodio di sonnambulismo che ha causato un ‘volo’ da un piano di scale: “Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture. La lotta con il dolore mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi” – aveva commentato il 3 gennaio 2024 la Tamaro.

Susanna Tamaro sta meglio dopo la caduta dalle scale

Nella giornata di ieri, 5 febbraio, Susanna Tamaro è tornata ad aggiornare il suo profilo Facebook con le sue condizioni di salute: “Bisogna solo avere molta pazienza. E poi paradossalmente la fase più difficile è quella in cui si comincia a stare meglio. Prima,il dolore e totalizzante e si vive in una condizione di totale

impotenza ma poi, quando le cose migliorano, si comincia a scalpitare. E quando il dolore torna con la riabilitazione, si vorrebbe buttarlo a calci fuori dalla porta. E poi ahinoi con gli anni inevitabilmente il corpo si ripara con più lentezza. Ma ho fatto tante riflessioni in questo periodo e presto tornerò a condividerle con voi”.