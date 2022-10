Supermercato della droga, 20enne arrestato dalla Polizia

Detenzione a fini di spaccio

Non riuscendo a giustificare il possesso per uso personale dello stupefacente, il 20enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Nei giorni successivi, il giovane è stato processato per direttissima. All’esito, l’arresto in flagranza è stato convalidato e al 20enne sono state applicate le misure dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel proprio Comune di residenza.