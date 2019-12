Super Iemmello e il Perugia torna a sorridere, Pescara sconfitto 3-1

Dopo due sconfitte consecutive, finalmente, il Perugia torna a sorridere nel posticipo della 14^ giornata di serie B. Tra le mura amiche del “Curi” si rivede anche il miglior Iemmello delle ultime uscite, che trascina i suoi alla vittoria contro il Pescara di Zauri.

I Grifoni partono forte e al 20′ vanno in vantaggio con il tocco sottoporta del bomber numero 9. Al 34′ arriva addirittura il raddoppio con l’ex di turno Capone, che riceve da Rosi e buca il portiere degli abruzzesi Kastrati. Sul finire di tempo il Perugia abbassa un po’ i ritmi e il Pescara ne approfitta conquistando un calcio di rigore per fallo di Nzita su Memushaj. Sul dischetto va Machin, che accorcia le distanze. Nella ripresa, al 69′, Buonaiuto scappa sulla sinistra e serve Dragomir, che viene steso da Kastrati in uscita. Per l’arbitro è ancora rigore. Iemmello trasforma e sigla il 3-1, firmando il suo 11° gol in campionato e mettendo in ghiaccio il match.

Con questi tre punti il Perugia sale a 22 punti e aggancia ben altre 3 squadre al secondo posto. La lotta per la promozione è ora più viva che mai.

