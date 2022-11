Suore lasciano dopo 88 anni ma donano asilo alla parrocchia | Comunità pronta a ringraziarle - Tuttoggi

Domenica 13 novembre alla scuola materna "San Giovanni Bosco" di Lama (San Giustino) sarà scoperta una targa ricordo per salutare e ringraziare le suore Figlie della Misericordia, ritiratesi da qualche mese per raggiunti limiti di età

Domenica 13 novembre, alle ore 10.30, alla scuola materna “San Giovanni Bosco” di Lama (San Giustino) sarà scoperta una targa ricordo per ringraziare le Suore Figlie della Misericordia che, ritiratesi da qualche mese per motivi anagrafici (raggiunti limiti di età), hanno svolto il loro servizio per 88 anni, dal 1934 al 2022.

Con grandissima generosità verso il paese la Congregazione “Figlie della Misericordia” ha deciso – nei mesi scorsi – di donare proprio l’edificio dell’asilo alla parrocchia di Lama. Per scongiurarne la chiusura, inoltre, la gestione dell’istituto è stata affidata alla “Cooperativa San Francesco di Sales” con il corrente anno scolastico che si sta svolgendo regolarmente.