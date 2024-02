Successo in Umbria per l'International Networking Week di BNI | 300 aziende si incontrano per fare affari - Tuttoggi.info

L'obiettivo era di rendere la rete di business locale parte del panorama globale, creando connessioni e relazioni proficue e durature

Nella settimana scorsa, il mondo degli affari ha vissuto un momento senza precedenti con la celebrazione dell’International Networking Week (INW). INW è una celebrazione annuale che si svolge all’inizio di febbraio, specificatamente dal 4 al 10 febbraio nel 2024. Questo evento globale, avviato nel 2007 da BNI, la più grande organizzazione di networking aziendale al mondo, mira a sottolineare l’importanza del networking per il successo e lo sviluppo delle aziende a livello internazionale. In Umbria, questa celebrazione ha assunto una forma straordinaria, con due giornate di eventi che hanno unito imprenditori provenienti non solo dalla regione, ma anche da altre parti d’Italia e dall’estero.

L’8 febbraio, l’atmosfera vibrava ad Assisi, presso il Delphina Palace Hotel, mentre il giorno successivo, il 9 febbraio, Ponte Felcino ospitava gli affari presso il Made in Italy Lab. Questi due giorni hanno rappresentato un momento di connessione, apprendimento e opportunità di business senza precedenti, che ha coinvolto quasi 300 imprenditori e professionisti provenienti da ogni angolo del mondo. L’obiettivo di rendere la rete di business locale parte integrante del panorama globale è stato pienamente raggiunto grazie all’impegno e alla partecipazione attiva di tutti i presenti. Inoltre, per aumentare il carattere internazionale dell’evento, sono stati proiettati due video di ispirazione provenienti dai membri BNI del Giappone e di Israele.

Uno degli eventi clou della settimana è stato l'”One to One Day”, il 9 di febbraio, che ha visto oltre 60 partecipanti lavorare instancabilmente per raggiungere l’ambizioso obiettivo di 500.000 One to One in una sola settimana, con la straordinaria cifra di 240 incontri in un solo giorno! Questo evento, insieme allo Speed Networking Day i tavoli di business tematico del giorno precedente, ha evidenziato il potenziale unico di connessione e collaborazione che il networking internazionale offre.

I capitoli BNI coinvolti, come BNI Invictus Perugia, BNI Smile Foligno, BNI Vittoria Perugia, BNI Il Cantico Assisi, BNI Spoleto Due Mondi, BNI Capitolo Minerva Assisi e BNI Thyrus Terni, solo per citarne alcuni dei tanti presenti in Umbria, hanno dimostrato la forza dell’unità e della collaborazione nella creazione di un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo imprenditoriale.

Ma l’esperienza va oltre il semplice networking e i numeri. È stata una settimana di scoperta reciproca, di condivisione di prospettive e di celebrazione delle relazioni umane. Ogni incontro è stato un’opportunità unica per costruire legami significativi, scoprire nuove prospettive e godere del divertimento che nasce dall’appartenere a una comunità così dinamica e appassionata.

Dietro le quinte, il lavoro svolto per organizzare questi eventi è stato immenso. Dalla scelta delle location al coordinamento delle attività, dalla gestione delle comunicazioni alla preparazione delle sessioni formative, ogni dettaglio è stato curato con passione e dedizione per assicurare il massimo successo dell’INW dai due executive della Region Perugia-Rieti-Terni, Davide Venturi e Federico Falini. E questo successo è stato tangibile. L’energia e l’entusiasmo che hanno permeato gli eventi sono stati incredibili. Ogni stretta di mano, ogni sorriso condiviso ha contribuito a tessere la trama di una comunità più forte e connessa. Alla fine di queste due giornate intense, la stanchezza è stata superata dalla soddisfazione di aver contribuito a creare spazi di incontro e connessioni durature.

Ancora una volta, l’International Networking Week 2024 in Umbria ha dimostrato che la forza delle relazioni può davvero cambiare il mondo degli affari. E come recita una famosa citazione di Henry Ford: “Unirsi è un inizio. Restare uniti è un progresso. Lavorare insieme è un successo”. Un successo valorizzato da tutti i partecipanti, gli speaker, i volontari e coloro che hanno reso possibile la riuscita di questo evento indimenticabile. Insieme, hanno mostrato che quando si lavora con passione e dedizione, i risultati superano ogni aspettativa.

Credit Immagini: Stefano Magnini, Andrea Mammoli, Luca Giulietti

Chi fosse interessatoChi fosse interessato a prendere contatti per approfondire il mondo BNI o per richiedere informazioni sulle aree ancora scoperte della regione, può richiedere un appuntamento all’Executive Director Davide Venturi tramite il sito BNI Perugia-Rieti-Terni