Successo per il Gran Galà delle Arti Marziali Fijlkam "Premio Ernesto Giaverina" - Tuttoggi

La Sala dei Notari gremita, come un palazzetto dello sport, ha applaudito gli oltre centotrenta tra atleti, tecnici e dirigenti che sono stati premiati a dimostrazione dell’importanza del movimento regionale eccellenza sportiva in ogni campo.

Emozionante il momento dedicato a ricordo dell’indimenticabile Claudio Guazzaroni, ad un anno dalla scomparsa, a cui è stato dedicato un toccante video.

Parla il Presidente Regionale Fijlkam Andrea Arena:”Davvero una gran festa a dimostrazione della forza del movimento che mi onoro di rappresentare. La situazione pandemica ha condizionato l’attività degli sport da combattimento, ma la resilienza, la passione, la professionalità di atleti, tecnici dirigenti umbri ha permesso di ottenere comunque risultati di rilievo in ogni disciplina a dimostrazione che la nostra piccola regione è costituita da grandi veri uomini.

Le borse di studio assegnate agli studenti che si sono distinti nelle materassine ed a scuola, il premio affiliazione per i Club con il maggior numero di giovani tesserati sono il segnale dei valori che, come Comitato regionale Fijlkam, vogliamo promuovere a testimonianza che le nostre discipline non solo dei giochi sportivi ma hanno una forte connotazione etico sociale.

Il riconoscimento alle Istituzioni attraverso il premio ‘Amici Fijlkam’ assegnato simbolicamente ai capoluoghi di provincia, al Comune di Perugia, Comune di Terni e all’Ufficio Scolastico Regionale è solo un semplice modo per dire grazie a chi ci è stato vicino alle Associazioni e alle famiglie come lo sono stati la Regione ed il Coni Umbria dell’instancabile Presidentissimo Ignozza. Un grazie sentito.

Diamo così appuntamento al prossimo anno con il sorriso e la certezza di aumentare il numero dei premiati per ribadire la valenza delle nostre amate discipline dentro e fuori le palestre.”

Parla il Prof.Mauro Esposito rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale “Un piacere essere presente in un evento di questa portata, un vero piacere poter essere di supporto dell’attività sportiva nelle scuole soprattutto quando si promuovono valori civili e morali indispensabile per la crescita di ogni società e devo riconoscere che le arti marziali in questo hanno un quid particolare”.

Parla l’Assessore Clara Pastorelli ” E’ bello vedere la nostra Sala dei Notari straripante di giovani ed appassionati, in questo momento un grazie va rivolto a tutte le Associazioni per l’attenzione ed il gran valore educativo che riescono ad esprimere non solo in campo sportivo”.