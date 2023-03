Successo per il convegno “Pratiche di Amministrazione Condivisa” tenutosi a Spoleto - Tuttoggi

Incontro organizzato dal Comune di Spoleto, dalla Cooperativa Il Cerchio e dal Forum del Terzo Settore tenutosi lo scorso venerdì 24 febbraio

Oltre 100 persone in presenza e altre online (l’evento è stato trasmesso in Diretta-Streaming sulla pagina Facebook della Cooperativa Il Cerchio e di Legacoop Umbria) hanno assistito all’evento e ascoltato gli interessanti approfondimenti su un modello organizzativo innovativo, in grado di ottimizzare i servizi e riportare in vita alcuni luoghi in disuso delle città.

Hanno aperto i lavori i saluti istituzionali da parte del Sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti, della Presidente della Cooperativa Il Cerchio Serenella Banconi e del Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore Paolo Tamiazzo i quali hanno introdotto il tema con delle prime riflessioni.