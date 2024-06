Successo di partecipazione alla “festa grande” del Centro Socio Culturale di Casaglia - Tuttoggi.info

Come da programma, sabato 15 giugno presso l’area della sede del Centro Sociale , si è svolta la manifestazione aperta a tutta la cittadinanza e a tutti i soci iscritti al Centro Socio Culturale di Casaglia, evento legato alla presentazione dell’insediamento del nuovo Consiglio del Direttivo. I’iniziativa ha aperto le porte al pubblico sin dalle ore 17, con le attività dedicate alle famiglie e ai bambini con l’animazione, gestita da personale addetto, e l’allestimento del pallone gonfiabile con fruizione dei giochi nel parco. Alla prima fase della giornata, quindi dalle ore 17:00 fino all momento conviviale, sono intervenute ben 462 residenti della frazione che hanno avuto modo di vedere e visitare la ristrutturazione del Centro Sociale. Quindi ripristino delle aree adiacenti e la struttura interna del Centro Sociale dove i lavori hanno riguardato solo interventi di manutenzione ordinaria . Grazie alla donazione della Pasticceria Fiorucci, l’area interna della struttura è stata dotata anche di un nuovo servizio bar con arredo e apparecchiature di servizio quali frigoriferi e banconi espositivi. È stato bello rivedere tornare in vita, con grande partecipazione di pubblico, una realtà che da anni non era vissuta alla cittadinanza. Lo scenario di una integrazione a 360 gradi ha rappresentato il successo dell’evento inaugurale. Vedere contestualmente occupate e vissute gli stessi ambienti con giochi per i bambini e nello stesso salone del circolo vedere giovani che si sfidavano a calciobalilla con a fianco tavolini occupati dai anziani che giocavano a carte e il biliardo con giovani e adulti che si affrontavo al gioco, hanno rappresentato il modello di fusione sociale che fino a prima non si era mai visto. I n numeri delle presenze all’evento sono aumentati a partire dalle ore 21. Dalle famiglie si sono aggiunti ti oltre duecento giovani che hanno assistito alla proiezione, su maxi schermo, della partita dell’Italia. Ma andiamo per ordine. Tra gli eventi, alle ore 19 circa, è stato preparato un maxi sfilatino di 30m metri sulla pista circolare del Centro Sociale farcita con la nutella. Inutile dire che non vi è rimasto nulla, neppure una fettina di quei 30 metri. Prima dell’incontro degli Europei di calcio, sul palco sono saliti i nuovi Consiglieri del nuovo Direttivo che sono stati presentai al pubblico. Tra gesti di approvazione e applausi, durante la cerimonia di presentazione sono stati assegnate, a sorpresa, anche delle targhe di merito a coloro che, come volontariato, hanno prestato il proprio lavoro per la ristrutturazione e messa in opera degli interventi di manutenzione.



Questo il nuovo direttivo: Presidente Franco Montanari, Vice Presidenti Pamela Fiorucci e Francesco Gori. Consiglieri con rispettive deleghe : Mirco Passeri, Ivo Renga, Michela Fiorucci, Chiara Farabbi, Antonio Giappichini, Danilo Priorelli, Massimo Maggesi, Lorena Rosi Bonci,

Le targhe sono state consegnate a Mirco Passeri, Antonio Giappichini, Ivo Renga, Giovanni Pascolini, Massimo Maggesi, Paolo Dazzini. Alla presentazione è stato fatto il percorso storico del Centro dove sono stati nominati coloro che, alla fine degli anni 80’, grazie al desiderio di noti e storici personaggi del paese di Casaglia, è stato rivolto un sentito ringraziamento a coloro che all’epoca e nei vari successivi passaggi del testimone, hanno portato avanti , fino ad oggi , quanto fu da loro fondato : Presidente Orlando Rosi Bonci, Consiglieri: Alberto Becchetti, Sergio Cambiotti, Gino Binarelli, Guido Giglietti, Natale Mariani, Domenico Montanari, Paris Pascolini, Alfredo Rubeca. Dopo il momento conviviale, tra panini con la porchetta e buffet , contestualmente all’area dedicata al maxi schermo per la diretta della partita degli europei, l’orchestra ha iniziato le danze. Durante questa fase, ben tre sono state le riffe gestite per aggiudicare i premi offerti per l’occasione della manifestazione. Questi i premi : Tre accappatoi offerti dall’azienda di Roberto Spaccini, due buoni offerti da Guercini Studio, tre confezioni di olio offerto dall’ Antico Frantoio Trampolini, salami offerti dall’azienda Baroncino, buono acquisto offerto da “La Rotonda Bar Bottega”, caciotta al tartufo offerto dalla ditta Tre Valli. Non poteva mancare il dolce realizzato dalla Pasticceria Fiorucci con la scritta “ Tutti uniti per Casaglia”. Poi, a conclusione della diretta della partita di calcio è iniziato il DJ set , con musica e ballo che ha visto i giovani divertirsi fine alle 01:00 . Lo spirito e la vocazione degli scopi del Centro Socio Culturale ha ottimizzato il primo risultato. Il successo di questo primo evento è rappresentato dal fatto che finalmente, oggi, dopo tanti anni di oblio, questa realtà torna ad essere vissuta in pieno, tutti i giorni, da soci e residenti che desiderano interagire negli spazi che saranno debitamente organizzati. A chiusura della giornata è stato ricordato che l’obiettivo di questo nuovo consiglio, per il futuro lavoro , visto che ai singoli Consiglieri non comporta vantaggi di sorta ne tantomeno economie, ma solo puro impegno di volontariato, ciò che premia e gratifica sará il successo di vedere il luogo pubblico del Centro Sociale agevolare e stimolare la costruzione dell’identità collettiva, cioè di quel senso di appartenenza e di coesione. Il nuovo Centro deve fungere da luogo di aggregazione e promozione dei legami sociali tra residenti e cittadini.