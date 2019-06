Successo dell’Istituto Agrario Bruno Marchino di Fabro ad “Orvieto in fiore”

Si conclude in bellezza l’anno scolastico dell’Istituto Agrario Bruno Marchino di Fabro con la presenza alla 7^ edizione di ORVIETO IN FIORE tenutasi nel fine settimana del 7- 9 giugno in occasione della Festa della Palombella, che tradizionalmente si svolge ad Orvieto durante la Pentecoste.

Gli allievi dell’IPAA hanno partecipato all’esposizione dei lavori e dei prodotti delle scuole “Api sui fiori di Orvieto…in fiore”, con dei laboratori esperienziali mettendo in mostra una parte della attività svolte durante tutto l’anno scolastico trascorso. I visitatori, guidati dagli allievi e dai docenti dell’Istituto, hanno potuto partecipare attivamente ai diversi laboratori proposti: Api, Orto in bottiglia, Entomologia. Curiosità e sorpresa per l’allevamento dei bachi da seta, dove pochi fortunati sono riusciti anche ad assistere allo schiudersi delle crisalidi.

“Un grazie agli organizzatori– recita una nota stampa dell’Istituto-che ci hanno permesso di far conoscere le diverse iniziative che portiamo avanti ormai da anni presso il nostro istituto –ha affermato la dirigente Maravalle- è fondamentale la sinergia col territorio. I giovani grazie alla partecipazione a questi eventi hanno la possibilità di acquisire competenze fondamentali per il loro futuro. Un in bocca al lupo, da parte di tutto il corpo docente e del personale, ai futuri maturandi, che nei prossimi giorni dovranno affrontare la sfida dell’esame di maturità.”

