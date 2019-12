Successo del "Natale del Podista", in 150 da Ponte San Giovanni a Perugia e ritorno - Tuttoggi

Sono stati in 150 la mattina del 26 dicembre a correre da Ponte San Giovanni a Perugia e ritorno in occasione del tradizionale appuntamento del Natale del Podista, corsa natalizia di Santo Stefano proposta come ogni anno dalla Podistica Volumnia Sericap, una corsa-allenamento aperta alla partecipazione di tutti, senza alcuna tassa di iscrizione, un modo per festeggiare insieme il Natale appena trascorso e l’imminente San Silvestro, una volta tanto senza l’agonismo che caratterizza le gare domenicali quindi senza l’assillo del cronometro e del piazzamento finale.

Partenza dal CVA ponteggiano, splendida giornata di sole anche se fredda, in tanti con in testa il berretto da Babbo Natale, fino al centro storico di Perugia, breve sosta al Frontone per il punto di ristoro, e poi via verso il centro storico cittadino sfilando compatti per corso Vannucci fino a piazza IV Novembre, gli immancabili tre giri di corsa intorno alla fontana Maggiore sotto lo sguardo incuriosito dei turisti già presenti in centro, poi prima del rientro al Ponte, foto di gruppo sulla scalinata di Palazzo dei Priori.

All’arrivo al CVA un bel ristoro con tè caldo, bevande, panettone e pandoro ha accolto i podisti, spogliatoi e doccia calda per tutti, e prima dei saluti un bel brindisi con lo spumante. Una bella iniziativa questa della Podistica Volumnia Sericap che anno dopo anno vede la partecipazione di un sempre grande numero di atleti ed atlete delle varie società podistiche umbre ed anche di atleti di altre regioni.

E il prossimo 2 febbraio il CVA di Ponte San Giovanni si animerà nuovamente del colorato mondo podistico per la Maratonina del Campanile, che festeggerà le trentuno edizioni, un appuntamento classico per gli amanti della corsa su strada, con i due percorsi agonistici di 10 e 20 chilometri, oltre al tracciato non competitivo di 5 chilometri. E sarà questa la prima prova del Grand Prix Volumnia Sericap 2020