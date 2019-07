Successo a Campello sul Clitunno della Prima Passeggiata Ecologica

Si è tenuta il 13 luglio scorso, la passeggiata Ecologica a Campello sul Clitunno. Alla partenza fissata alle ore 7:30, si sono presentate 72 persone di cui almeno la metà ragazzi giovanissimi vicini al gruppo Soka Gakkai di Campello.

La passeggiata è iniziata con la ripulitura di alcune zone critiche per abbandono dei rifiuti nella frazione di Pissignano, nella parte adiacente alla chiesa di San Michele Arcangelo e della Pineta.

Il percorso è continuato in mezzo agli Ulivi che fanno parte della Fascia Olivata Spoleto-Assisi con una campagna di sensibilizzazione al mantenimento del patrimonio ambientale e naturalistico.

I partecipanti hanno potuto rifocillarsi in due punti ristoro con una merenda sana a km 0 predisposta dalla Pro Loco di Campello che ha servito ai partecipanti Pane e olio di Oliva locale, Succhi di frutta e acqua fresca.

L’esperienza è poi continuata verso l’affascinante Castello di Campello Alto attraversando affascinanti scenari bucolici. Intorno al Castello è avvenuta l’ultima opera di ripulitura in una zona critica adiacente alla fortificazione che domina la vallata. Un panorama mozzafiato ha ricompensato i partecipanti del lavoro svolto.

Grande Entusiasmo da parte del Sindaco, Maurizio Calisti: “Sono davvero contento che siano stati tanti i giovani e meno giovani del territorio ad aderire e ad entusiasmarsi per questa iniziativa. Visti i buoni risultati e i tanti punti da ripulire, ci piacerebbe riproporla in futuro in modo cadenzato. Ho visto tanta gioia e collaborazione negli occhi di tutti. Si è trattato di un bel momento di condivisione tra cittadini e quando ci si rimbocca le maniche per fare qualcosa di utile per il bene comune, la fatica non si sente. Solo Divertimento.”

Esprime soddisfazione anche l’assessore all’ Ambiente Fabiana Grullini: “In meno di due mesi di amministrazione, ho ricevuto un numero incredibile di richieste per l’organizzazione di questo tipo di iniziativa. Convinta della bontà di questa idea e sulla scia della voglia di collaborare dei nostri giovani, mi sono mossa per organizzare questa giornata Ecologica. La Valle Umbra Servizi ci ha fornito tutto il materiale e la risposta dei cittadini ha superato ogni aspettativa. Oggi torniamo a casa contenti non solo per aver ripulito alcuni angoli del nostro paese ma anche per vissuto un’ esperienza che oltre ad essere utile è stata anche divertente. La sensibilità che hanno mostrato le nuove generazioni verso il tema ambientale fa ben sperare per il futuro.”

