La studentessa vince il concorso del Lions "Un poster per la pace"

La premiazione all'auditorium

E’ Benedetta Ciaberna la studentessa nocerina, della seconda dell’Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri, che si è aggiudicata il primo premio del concorso “Un poster per la pace”, realizzando un particolarissimo elaborato grafico / pittorico.

Il coinvolgimento degli studenti

L’iniziativa, già da 30 anni, è stata promossa dal Lions Club International, sezione di Foligno. Così nel mese di ottobre l’Associazione ha organizzato in tutto il mondo il concorso “Un poster per la pace” coinvolgendo le scuole, al fine di sensibilizzare i giovani di 11, 12 e 13 anni ad esprimere la loro idea di Pace. Migliaia di ragazzi di tanti Paesi hanno preso parte all’iniziativa, compresi gli studenti dell’Omnicomprensivo di Nocera e Valtopina. Guidati ed incoraggiati dalla loro insegnante di Arte e d Immagine, Cinzia Cerfolli, i ragazzi si sono da subito messi all’opera dando vita a centinaia di bozzetti individuali da selezionare per poi presentarne i migliori entro la fine di novembre ai responsabili del Lions, per valutare dei lavori l’originalità, merito artistico ed espressività.