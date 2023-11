Strade bianche a Giano dell'Umbria, manutenzione straordinaria per 60mila euro - Tuttoggi.info

Gli interventi, eseguiti dall'Agenzia forestale regionale, rientrano nell'ambito delle risorse appositamente stanziate dalla Regione Umbria

Sono in corso gli interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade bianche del territorio comunale di Giano dell’Umbria per un totale di 60 mila euro. Gli interventi, eseguiti dall’Agenzia forestale regionale, rientrano nell’ambito delle risorse appositamente stanziate dalla Regione Umbria, destinate alla messa in sicurezza delle strade, alla mitigazione del rischio idrogeologico e al corretto deflusso delle acque meteoriche, in modo particolare nei Comuni montani.

Gli interventi, frutto della programmazione dell’Agenzia dell’amministratore Manuel Maraghelli e dell’assessorato ai lavori pubblici, diretto dal vice sindaco Jacopo Barbarito, stanno interessando la strada che collega Giano dell’Umbria a Seggiano, di oltre 2 km di tracciato, e la strada di Camporeggiano.

“Diamo seguito agli interventi eseguiti negli anni passati su importanti arterie della viabilità comunale in ambito collinare e montano – spiega Barbarito – che sarebbero impossibili da realizzare esclusivamente con risorse comunali. In questo modo, oltre a una maggior sicurezza e manutenzione viaria del territorio, diamo modo di valorizzare percorsi molto apprezzati da turisti e amanti del trekking e della mountain bike. Ringrazio il responsabile di zona dell’Afor e l’amministratore Maraghelli per la proficua collaborazione. Nel mese di dicembre, inoltre, altre manutenzioni su strade bianche comunali saranno eseguite con fondi di bilancio, per intervenire sul nostro esteso reticolo stradale, che supera i 15 km di viabilità non asfaltata”, conclude il vice sindaco.