Stop elettricità oggi a Piccione

Stop elettricità a Piccione oggi (giovedì) dalle 7 fino al termine della mattinata o al primo pomeriggio a Piccione. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà un importante intervento di potenziamento alla cabina denominata Piccione.

I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno la componentistica dell’impianto, che sarà rinnovataattraverso l’installazione di apparecchiature automatizzate utili a garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via del Piccione, strada Eugubina, strada delle Selvette, strada Fratticciola, via del Bistocco e limitrofe.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. Si raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.