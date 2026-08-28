Tenta di fuggire a controllo dei carabinieri, arrestato 21enne con 40 grammi di hashish - Tuttoggi.info

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Tenta di fuggire a controllo dei carabinieri, arrestato 21enne con 40 grammi di hashish

Redazione

Tenta di fuggire a controllo dei carabinieri, arrestato 21enne con 40 grammi di hashish

Ven, 28/08/2026 - 11:10

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I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne, straniero, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno proceduto al controllo del giovane che, in un primo momento, ha tentato di eludere il controllo strattonando i militari e dandosi alla fuga.

Il soggetto è stato immediatamente raggiunto, bloccato e sottoposto a perquisizione personale, che ha sortito esito positivo. Infatti, è stato sorpreso in possesso di 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione nonché la somma contante di 50 euro, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività di spaccio.

Il 21enne, in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, informato al riguardo, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio da celebrare con rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Spoleto.

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