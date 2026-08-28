Vannacci propone coprifuoco per i gay in tv, Masselli "Normale" - Tuttoggi.info

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Vannacci propone coprifuoco per i gay in tv, Masselli “Normale”

Luca Biribanti

Vannacci propone coprifuoco per i gay in tv, Masselli “Normale”

Ven, 28/08/2026 - 12:10

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Il prossimo 4 settembre verrà ufficialmente presentato in Consiglio Comunale il nuovo gruppo di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. A guidarlo sarà Orlando Masselli, ex esponente di Fratelli d’Italia e candidato sindaco del centrodestra sconfitto da Stefano Bandecchi alle amministrative del 2023. Con questa mossa, la piattaforma politica di Vannacci conquista anche Terni, portando in città la sua impostazione ideologica, già al centro di un acceso dibattito nazionale.

Le perplessità sul programma: il capitolo dedicato alla “realtà gay”

È proprio leggendo la base programmatica di Futuro Nazionale che emergono alcuni elementi controversi. Una delle sezioni più ampie e dettagliate è quella dedicata alla comunità che Vannacci definisce “gay”, un termine che nel documento viene utilizzato come categoria ombrello per realtà molto più articolate e difficilmente riducibili a semplici acronimi.

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