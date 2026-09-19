A Spoleto la seconda edizione di “Mondi Digitali”: IA e metadati al centro della trasformazione digitale - Tuttoggi.info

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A Spoleto la seconda edizione di “Mondi Digitali”: IA e metadati al centro della trasformazione digitale

Redazione

A Spoleto la seconda edizione di “Mondi Digitali”: IA e metadati al centro della trasformazione digitale

Il 24 settembre 2026, a Palazzo Due Mondi, una giornata di confronto tra imprese, Pubblica Amministrazione, mondo accademico, archivi e beni culturali.
Sab, 19/09/2026 - 07:46

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Spoleto ospiterà, giovedì 24 settembre 2026, dalle ore 10.30 alle 17.00, presso Palazzo Due Mondi, in Corso Mazzini 46, la seconda edizione del convegno “Mondi Digitali – L’era dei metadati”, promosso da CNI S.p.A., azienda leader da oltre cinquant’anni nella trasformazione digitale, e da ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Umbria, con il patrocinio del Comune di Spoleto e la collaborazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e dell’Archivio di Stato di Perugia.

CNI fa parte del Gruppo BV TECH, nato nel 2005 e oggi tra i principali attori del mercato dell’Information and Communication Technology e della cybersecurity.

L’iniziativa è dedicata al ruolo sempre più centrale dei metadati e dell’intelligenza artificiale nei processi di trasformazione digitale. La giornata offrirà un’occasione di confronto tra studiosi, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, mettendo in dialogo competenze, prospettive ed esperienze provenienti da ambiti differenti.

Al centro dei lavori saranno la gestione, la descrizione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentario digitale, insieme alle nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale per organizzare le informazioni, renderle accessibili e trasformarle in conoscenza condivisa. Particolare attenzione sarà riservata alle opportunità, alle responsabilità e alle competenze necessarie per governare l’innovazione, tutelando l’affidabilità dei dati e la memoria digitale.

Il convegno affronterà anche gli aspetti etici e le principali criticità sollevate dall’impiego dell’intelligenza artificiale: dalla tutela della persona e della privacy, alla qualità e all’affidabilità delle informazioni, dalla sovranità dei dati alla trasparenza degli algoritmi, fino alla responsabilità di chi li sviluppa, li gestisce e ne determina le modalità di utilizzo. Questioni che incidono profondamente sui diritti individuali, sui processi decisionali e, più in generale, sull’essenza stessa della democrazia.

Con questa seconda edizione, “Mondi Digitali” intende consolidarsi come appuntamento di approfondimento sulle trasformazioni che interessano la gestione documentale e il patrimonio culturale, promuovendo una riflessione condivisa sugli strumenti digitali del presente e sulle prospettive future. Interverranno, tra gli altri, mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Cristina Costantini dell’Università degli Studi di Perugia, Caterina Fontanella della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, Gianni Penzo Doria dell’Università di Udine e Federico Valacchi dell’Università di Macerata.

INFORMAZIONI E PARTECIPAZIONE

Mondi Digitali – L’era dei metadati

Giovedì 24 settembre 2026, ore 10.30–17.00

Palazzo Due Mondi, Corso Mazzini 46, Spoleto (PG)

Ingresso gratuito, previa registrazione all’indirizzo e-mail: mondidigitali@cnispa.it


Programma degli interventi

09:45 Registrazione

09:45 Caffè di benvenuto

10:30 – 10:45 Apertura e saluti istituzionali

COMUNE DI SPOLETO

D. Chiodetti (Comune di Spoleto, Vice Sindaco)

ANAI UMBRIA

B. Sparterna (ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Umbria, Presidente)

CNI BVTECH

C. Pozzoli (CNI, Amministratore Delegato)

10:45 – 11:45 Blocco 1

Dati, Informazioni e Documenti

G. Penzo Doria (Università degli Studi di Udine), in collegamento

Gestire i metadati. L’esperienza della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria

C. Fontanella (Soprintendente – Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria)

CNI BVTECH Vision GenAI

D. Indolfi (BV TECH Cyber Security & Generative AI LAB)

F. Florindi (BV TECH Cyber Security & Generative AI LAB)

11:45 – 12:00 Pausa caffè

12:00 – 12:45 Blocco 2 Caso d’uso

I metadati, ovvero la coscienza dei dati

F. Valacchi (Università di Macerata)

Proiezione del contributo video di G. Di Marcantonio (Università di Napoli L’Orientale)

12:45 – 13:05 Caso d’uso

CNI BVTECH Metadatazione Automatica Documenti Identità

F. Ciavatta (CNI Sales & Account Manager)

13:05 – 14:30 Pausa pranzo

14:30 – 15:30 Blocco 3

Approfondimento sull’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV

R. Boccardo (Arcivescovo Spoleto – Norcia)

Start Up Umbria Cultura della Bellezza

FS. Nardi (Pacomio)

F. Ciavatta (CNI Sales & Account Manager)

CNI Valorizzazione e Salvaguardia – Approcci archivistici su cantieri digitali

L. Rossi (CNI Archivista)

15:30 – 16:05 Blocco 4 e Caso d’uso

L’ordine invisibile del sapere. Metadati, forme e responsabilità della conoscenza

C. Costantini (Università degli Studi di Perugia)

L’IA nei processi di digitalizzazione e strutturazione della conoscenza testuale

G. Biondi (CeDiPa – Università degli Studi di Perugia)

M. Legittimo (CeDiPa – Università degli Studi di Perugia)

F. Grosso (CeDiPa – Università degli Studi di Perugia)

CNI BV TECH Processo di digitalizzazione certificata privilegiata – Esperienza Progettuale CNI

R. Fischi (CNI Sales & Account Manager)

16:15 – 16:40 Blocco 5

BVTECH Metadatazione AI – Prodotti BV TECH

D. Indolfi (BV TECH Cyber Security & Generative AI LAB)

F. Florindi (BV TECH Cyber Security & Generative AI LAB)

16:40 Interventi sala

17:00 Caffè di chiusura


Luogo: Palazzo Due Mondi, Corso Mazzini , 46, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA

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