Spoleto piange la morte di Stefano Coata - Tuttoggi.info

Si è spento nella giornata di venerdì nella sua abitazione di Tivoli lo spoletino Stefano Coata, stroncato da un malore. Aveva compiuto 60 anni da pochi giorni. La notizia ha fatto presto il giro della città di Spoleto dove Coata era molto conosciuto e stimato.

Già docente di informatica, aveva sviluppato importanti conoscenze nel mondo della programmazione da aver sviluppato importanti software per banche e industrie di primario livello nazionale. I suoi genitori, i compianto medici Gianni e Antonietta, hanno lasciato una impronta importante nella storia recente della sanità della città. Le esequie di Stefano Coata si terranno oggi alle 14 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo in via Cinque Giornate a Tivoli.

Alla sorella Elisabetta, ai figli Marco, Riccardo e alla piccola Asia il commosso abbraccio della nostra redazione.