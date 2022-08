L'uomo si è anche presentato ubriaco nel locale in cui la donna lavora lanciandole bottiglie e spaventando i clienti

Stalker maltratta la ex compagna, scatta il divieto di avvicinarla. Gli agenti del commissariato di Assisi hanno notificato il provvedimento emesso dal gip di Perugia nei confronti di un 47enne indagato per il reato di stalking nei confronti della ex.

Nei giorni scorsi l’uomo, ubriaco, era andato nel ristorante dove la donna lavora e l’aveva insultata e minacciata, scagliandole contro bottiglie e bicchieri. Creando il panico tra i clienti. L’arrivo dei poliziotti aveva riportato l’uomo alla calma, Ma a quel punto la donna aveva chiesto aiuto agli agenti, per uscire dall’incubo in cui era costretta a vivere da tempo.