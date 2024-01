Stagione 2024 Visioninmusica, Francesco Baccini apre la 20^ edizione - Tuttoggi.info

Francesco Baccini non è mai stato come tutti gli altri. Audace sperimentatore, non si è mai interessato alle tendenze del momento,

Non tutti i cantautori riescono a celebrare trent’anni di carriera e, soprattutto, non tutti scelgono di celebrare arrangiando in chiave cameristica la propria discografia. Non tutti, ma Francesco Baccini non è mai stato come tutti gli altri. Audace sperimentatore, non si è mai interessato alle tendenze del momento, riuscendo a conservare la sua integrità artistica e sorprendendo, con ogni suo progetto, il fedele pubblico che lo segue da trent’anni.

Da questo punto di vista, Archi e Frecce è il contenitore perfetto dell’essenza di Baccini che stupisce ancora una volta, decostruendo e ricostruendo i suoi brani più celebri in un contesto acustico e raccolto, accompagnato dagli archi dell’Alter Echo String Quartet e dagli arrangiamenti di Michele Cusato.

Il cantautore genovese si diverte a sottrarre quel senso di familiarità che si avvolge attorno ai pezzi selezionati, spogliandoli della loro consueta veste e lasciando in piedi solo gli archi e la voce. L’introduzione e la chiusura dell’album fanno da cornice al racconto di una vita, che si snoda e scorre fino al presente con i due inediti: L’equilibrista e Il signore della notte.



Brani intimi e ironici che raccontano il Baccini quotidiano, quello che emerge in format quali “TeleBaccio Night” e “Nell’occhio del Grifone” su Twitch. L’artista, d’altronde, non ha mai nascosto la sua vena social: chi lo segue da anni ha avuto modo di assistere ad innumerevoli apparizioni nel cuore della notte con dirette Facebook o Instagram, dove Baccini parla di attualità, intrattiene gli spettatori nel suo salotto con il suo fidato pianoforte e il suo bassotto e, a fine diretta, cancella ogni traccia.

In accordo con la sua essenza libera da ogni schema o costrizione, come ricorda ne L’equilibrista: “toglimi quella rete, tanto non casco, sono l’equilibrista”.

VENERDÌ 19 GENNAIO 2024

AUDITORIUM GAZZOLI – TERNI (ore 21)

FORMAZIONE

FRANCESCO BACCINI • piano e voce

MICHELE CUSATO • chitarra, basso

ALTER ECHO STRING QUARTET

MARTA TADDEI • primo violino

NOEMI KAMARAS • secondo violino

ROBERTA ARDITO • viola

RACHELE REBAUDENGO • violoncello