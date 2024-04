Stadio Barbetti, quattro targhe in ricordo dei protagonisti della storia rossoblu - Tuttoggi.info

Si tratta di Luigi Simoni, Giovanni Colaiacovo, Giuseppe Vispi e Giancarlo Brugnoni, verranno affisse entro aprile | La giunta ha accolto l’istanza della società

Quattro targhe, ciascuna dedicata ad un personaggio che con grande passione ed entusiasmo ha sostenuto l’attività del Gubbio Calcio: ad ospitarle sarà proprio lo stadio Pietro Barbetti.

La giunta comunale ha infatti dato parere positivo all’istanza presentata dall’As Gubbio 1910 e da un comitato cittadino presieduto da Stefano Giammarioli, accompagnata da una raccolta firme che chiedeva la possibilità di apporre al Barbetti quattro targhe a ricordo di altrettanti indimenticati protagonisti della storia rossoblu.

Le insegne verranno affisse in memoria di Giovanni Colaiacovo, imprenditore, sponsor dell’As Gubbio 1910 in più periodi fin dagli anni ’80, sempre in tribuna a seguire con passione la squadra e sostenitore delle iniziative della società; Luigi Simoni, giocatore e allenatore con una carriera straordinaria ed uno stile inconfondibile, signore del calcio stimato da tutti. Approdato in rossoblu nel febbraio 2009 come direttore tecnico in Lega Pro Seconda divisione, Simoni è stato protagonista nella doppia promozione fino alla serie B.

La terza targa ricorderà Giuseppe Vispi, professore e imprenditore, presidente e copresidente rossoblu in periodi diversi dal 1970 al 1991 quando si è ritirato, continuando però a seguire la squadra sempre presente allo stadio Barbetti. L’ultima insegna sarà dedicata a Giancarlo Brugnoni, imprenditore e amministratore del club rossoblu fin dalla metà degli anni ’80, che ha coordinato progetto e lavori di adeguamento dello stadio per l’ottenimento dell’idoneità nell’estate 2011, dopo la promozione in serie B. Le targhe saranno affisse al Barbetti entro il mese di aprile.